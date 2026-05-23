Rechnungshof nimmt ORF jetzt genau unter die Lupe

Was derzeit rund um die Ausschreibung passiere, sei „kein Zeichen in Richtung von mehr Unabhängigkeit, sondern vielleicht sogar Abhängigkeit“, hält Kraker besorgt fest. Sie kritisiert die politischen Debatten um Postenbesetzungen, obwohl parallel eine „öffentliche Ausschreibung“ laufe. Sie fordert, „dass man eine Ausschreibungsfrist abwartet, dass man nicht in Freundeskreisen bestimmt, sondern dass die keine Rolle spielen. Und dass man hier dann eine gute Auswahl trifft.“