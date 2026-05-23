Schmerzen, Rötung: Woher kommt die Entzündung?

Hängt an einem Wort Ihrer Krankheitsdiagnose die Endung „-itis“, so ist damit immer ein entzündliches Geschehen gemeint. So bezeichnet zum Beispiel eine Arthritis eine Gelenkentzündung (im Gegensatz zu Arthrose, Abnützung). Rheuma etwa kann mit und ohne Entzündung einhergehen. Bei manchen Leiden liegen „stille“ Entzündungen vor (Diabetes Typ 2, Adipositas – Bauchfett – , kardiovaskuläre Erkrankungen). Leider sind die Auslöser nicht immer gleich klar ersichtlich.