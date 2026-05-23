So starten Jufa-Hotels nach der Krise neu durch

„Es waren schwierige Jahre, aber wir haben sie jetzt hinter uns gelassen.“ Gerhard Wendl bezeichnet sich selbst scherzhaft als „Jufa-Dinosaurier“. Vor 35 Jahren hat er ein paar Jugendherbergen übernommen und daraus von Graz aus die Jufa-Hotelkette aufgebaut, die größte in Österreich mit 63 Standorten, 4000 Betten und 1500 Mitarbeitern.