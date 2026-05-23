So starten Jufa-Hotels nach der Krise neu durch

Nach schwierigen Jahren ist bei der Jufa-Hotelkette wieder Aufbruchstimmung angesagt: Ein Investor stieg ein, drei steirische Standorte werden wieder eröffnet – und es gibt erneut Lust auf Expansion. Man will digitaler werden und setzt auf Gastgeber.
„Es waren schwierige Jahre, aber wir haben sie jetzt hinter uns gelassen.“ Gerhard Wendl bezeichnet sich selbst scherzhaft als „Jufa-Dinosaurier“. Vor 35 Jahren hat er ein paar Jugendherbergen übernommen und daraus von Graz aus die Jufa-Hotelkette aufgebaut, die größte in Österreich mit 63 Standorten, 4000 Betten und 1500 Mitarbeitern.
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