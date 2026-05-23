Zwei Safari-Touristen in Südafrika wohl ermordet

Die zwei Besucher waren den Angaben nach zuletzt am Mittwoch am Pafuri-Picknickplatz im äußersten Norden des Parks gesehen worden. Dort grenzt der Park an die Nachbarländer Mosambik und Simbabwe. Als das Paar nicht zurückkam, habe eine Suche begonnen. Andere Touristen entdeckten die Leichen am Freitagnachmittag an einem nahe gelegenen Flussufer.