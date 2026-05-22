Hunde und Katzen in der EU müssen gechipt werden

Beschlossen wurde, dass alle Hunde und Katzen in einer nationalen Datenbank registriert werden müssen. Die Daten können zwischen den EU-Ländern ausgetauscht werden, sodass ein Tier besser einer Halterin oder einem Halter zugeordnet werden kann. Läuft etwa ein Hund im Urlaub davon, kann auf diese Weise ein Tierheim im Ausland besser ermitteln, wem er gehört. Zudem soll es schwieriger werden, Hunde und Katzen weiterzuverkaufen, die rechtswidrig gehalten oder in die EU gebracht wurden.