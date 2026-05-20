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Steirer soll eigene Ehefrau (59) erschossen haben

Chronik
20.05.2026 19:27
Die Ermittlungen zu der schrecklichen Gewalttat laufen (Symbolbild).
Die Ermittlungen zu der schrecklichen Gewalttat laufen (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Ein 64-jähriger Mann wurde am Mittwoch im Bezirk Weiz in der Steiermark festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen zu haben.

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Am Mittwoch kam es in der Steiermark in Gersdorf an der Feistritz zu einer schrecklichen Gewalttat. Eine 59-jährige Steirerin dürfte Opfer eines Femizids geworden sein. Ihr 64-jähriger Ehemann steht im Verdacht, seine eigene Frau mit einem Gewehr erschossen zu haben.

Die Ermittler sind vor Ort. Laut ersten Informationen von Polizeisprecher Fritz Grundnig wurde der Mann noch am Tatort festgenommen. „Die Verhandlungsgruppe der Polizei hat mit ihm Kontakt aufgenommen, er hat sich widerstandslos festnehmen lassen“, sagt Grundnig zur „Krone“.

Mann soll einer Verwandten Tat gestanden haben
Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest, heißt es. Was bekannt ist: Der Tatverdächtige soll eine Verwandte angerufen haben und ihr die Tat gestanden haben. Diese Verwandte alarmierte daraufhin die Polizei. Da Informationen zu einer Schusswaffe vorlagen, wurden neben den Einsatzkräften auch die Spezialeinheit Cobra verständigt.

Abgelegener Bauernhof
Die Tat soll sich in einem abgelegenen Haus, einem alten Bauernhof mitten im Wald, im Ortsteil Gschmaier zugetragen haben. Die Leiche der 59-jährigen Frau wurde im Haus gefunden. Der 64-jährige mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam, nachdem die angerückte Polizei ihn aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen. Hintergründe oder Motiv zur Tat sind bislang nicht bekannt, die Ermittlungen sind in vollem Gange. Nähere Details liegen vorerst nicht vor. 

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Erst Ende April wurde eine 35-jährige Frau in der Steiermark von ihrem ein Jahr älteren Ehemann erschossen – im eigenen Haus. Der 36-Jährige griff offenbar zu einem Gewehr und erschoss seine Frau. Danach dürfte er die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Die Polizei wurde damals von einem Verwandten der Familie alarmiert.

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