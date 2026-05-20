Steirer soll eigene Ehefrau (59) erschossen haben

Abgelegener Bauernhof

Die Tat soll sich in einem abgelegenen Haus, einem alten Bauernhof mitten im Wald, im Ortsteil Gschmaier zugetragen haben. Die Leiche der 59-jährigen Frau wurde im Haus gefunden. Der 64-jährige mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam, nachdem die angerückte Polizei ihn aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen. Hintergründe oder Motiv zur Tat sind bislang nicht bekannt, die Ermittlungen sind in vollem Gange. Nähere Details liegen vorerst nicht vor.