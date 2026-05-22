Polizei zerschlägt illegales Streaming-Netzwerk

Die Ermittlungen der Polizei in Ravenna unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bologna richteten sich gegen ein System, das mit virtuellen Maschinen rund um die Uhr legale Streamingabonnements kopierte und die Zugangscodes nahezu in Echtzeit weiterleitete. Betroffen waren unter anderem Angebote von Sky, DAZN, Netflix, Disney+ und Spotify.