Polizei zerschlägt illegales Streaming-Netzwerk

Die italienische Polizei hat ein großangelegtes Netzwerk für illegales Streaming kostenpflichtiger Inhalte aufgedeckt. Bei der Operation wurden nach Angaben der Behörden 100 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in ganz Italien durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit Eurojust wurden auch Server in Deutschland und Frankreich beschlagnahmt, auf denen sich Entschlüsselungsdaten und der Quellcode der Software befanden.
Die Ermittlungen der Polizei in Ravenna unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bologna richteten sich gegen ein System, das mit virtuellen Maschinen rund um die Uhr legale Streamingabonnements kopierte und die Zugangscodes nahezu in Echtzeit weiterleitete. Betroffen waren unter anderem Angebote von Sky, DAZN, Netflix, Disney+ und Spotify.
Mehr als 70 Personen am Vertrieb der illegalen Zugänge beteiligt
Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Anwendung namens Cinemagoal, die auf den Geräten der Nutzer installiert wurde. Die Software verband die Endgeräte mit ausländischen Servern, um verschlüsselte Inhalte zu entschlüsseln und Sicherheitsmechanismen der Plattformen zu umgehen.
Nach Angaben der Ermittler waren mehr als 70 Personen am Vertrieb der illegalen Zugänge beteiligt. Die Jahresabonnements kosteten je nach Paket zwischen 40 und 130 Euro und wurden häufig über Kryptowährungen oder ausländische Konten bezahlt.
Die Ermittler werfen den Beschuldigten audiovisuelle Piraterie, unbefugten Zugriff auf IT-Systeme und Computerbetrug vor. Der wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Unternehmen wird auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Gegen die ersten 1000 identifizierten Nutzer sollen nun Geldstrafen zwischen 154 und 5000 Euro verhängt werden.
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