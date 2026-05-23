Acht Matchbälle in Hitzeschlacht vergeben

Das Duo unterlag auf den Philippinen den Schweizern Julian Friedli und Jonathan Jordan in einer von drückender Hitze geprägten Partie mit 1:2 (17, -26, -16). Dabei vergaben Pascariuc und Horst nicht weniger als acht (!) Matchbälle. Schon im zweiten Satz hätten die beiden Sack zumachen können, fünfmal wehrten die Eidgenossen jedoch einen Matchball ab.