Acht Matchbälle in Hitzeschlacht vergeben

Spannender geht‘s nicht! Das Beachvolleyball-Duo Pal Pascariuc und Alexander Horst lieferte sich im Viertelfinale des Challengers von Nuvali (Philippinen) eine Hitzeschlacht mit den Schweizern Julian Friedli und Jonathan Jordan. Am Ende setzten sich die Eidgenossen hauchdünn durch.
Nach einem Viertelfinal-Thriller musste der Salzburger Beachvolleyballer Paul Pascariuc mit seinem Wiener Partner Alexander Horst beim Challenger in Nuvali die Segel streichen.
Das Duo unterlag auf den Philippinen den Schweizern Julian Friedli und Jonathan Jordan in einer von drückender Hitze geprägten Partie mit 1:2 (17, -26, -16). Dabei vergaben Pascariuc und Horst nicht weniger als acht (!) Matchbälle. Schon im zweiten Satz hätten die beiden Sack zumachen können, fünfmal wehrten die Eidgenossen jedoch einen Matchball ab.
Im entscheidenden dritten Durchgang folgten weitere drei. Zuvor hatten Pascariuc und Horst im inner-österreichischen Duell gegen die Salzburger Julian Hörl und Laurenc Grössig mit 2:1 (19, -19, 10) die Oberhand behalten.
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