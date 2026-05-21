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In Ehre gekränkt

Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!

Niederösterreich
21.05.2026 10:05
Ein Verdächtiger befindet sich in Polizeigewahrsam.
Ein Verdächtiger befindet sich in Polizeigewahrsam.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Christoph Budin und Charlotte Sequard-Poyer

Festnahme im Mordfall einer 28-Jährigen im niederösterreichischen Kottingbrunn: Wie die „Krone“ erfuhr, befindet sich ein Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam. Der 27-Jährige zeigte sich geständig. Als Motiv gab er an, von der Frau, mit der er ein sexuelles Verhältnis hatte, gedemütigt worden zu sein.

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Wie am Mittwochabend berichtet, wurde die Leiche der Frau bereits am 14. Mai gefunden. Die Eltern der Getöteten waren in ihre Wohnung in Kottingbrunn gefahren, weil sie ihre Tochter zuvor tagelang nicht erreicht hatten.

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Die junge Frau wies schwere Kopfverletzungen auf. Wie eine Obduktion ergab, war sie durch einen Kopfschuss getötet worden. Am Tatort selbst wurden keine Einbruchsspuren festgestellt. 

Das Landeskriminalamt startete sofort mit umfangreichen Ermittlungen – schnell geriet der Verdächtige ins Visier der Beamten. Die Auswertung der Handydaten brachte Aufschluss: So hatten die beiden bis zu 40-mal täglich miteinander telefoniert. Bis zum Tattag. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Steirer.

Opfer via Facebook kennengelernt
Der von Ermittlern als introvertiert beschriebene Mann hatte das spätere Mordopfer über Facebook kennengelernt. Schnell verabredete man sich zu einem persönlichen Treffen, bei dem es zum Sex kam. Von dem die 28-Jährige wohl nicht überzeugt war – und das auch kundtat.

Sportschütze holte Waffe von zu Hause
Der 27-Jährige fühlte sich ob der unverfrorenen Kritik in seiner Ehre gekränkt und gedemütigt. Der Sportschütze fasste kurz darauf einen Entschluss: Er fuhr mit seiner Pistole – Kaliber 22 – zur Wohnung der Frau – und schoss ihr in den Kopf. Dreimal.

Zitat Icon

„Mein Mandat verlor durch die tiefe Kränkung die Beherrschung. Es tut ihm furchtbar leid. 

Anwalt Arbacher-Stöger

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der von Anwalt Manfred Arbacher-Stöger vertretene Verdächtige geständig – unter Tränen.

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