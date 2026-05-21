Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!

Festnahme im Mordfall einer 28-Jährigen im niederösterreichischen Kottingbrunn: Wie die „Krone“ erfuhr, befindet sich ein Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam. Der 27-Jährige zeigte sich geständig. Als Motiv gab er an, von der Frau, mit der er ein sexuelles Verhältnis hatte, gedemütigt worden zu sein.