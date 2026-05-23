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Ebola: Was diesen Ausbruch gefährlich macht

Ausland
23.05.2026 13:21
Mitte Mai ist in der DR Kongo Ebola ausgebrochen und verschärft die ohnehin kritische Lage der ...
Mitte Mai ist in der DR Kongo Ebola ausgebrochen und verschärft die ohnehin kritische Lage der Bevölkerung im konflikt- und krisengebeutelten Land. CARE-Länderdirektor Amadou Bocoum (kl. Bild) berichtet von der aktuellen Situation.(Bild: CARE)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Ebola trifft ein Land am Limit: In der DR Kongo kämpften bereits vor dem Ausbruch der Epidemie Millionen Menschen ums Überleben. Jetzt wächst auch noch die Angst vor dem Virus, gegen den es noch keine Impfung gibt. Krone+ spricht mit einem Mitarbeiter der Hilfsorganisation CARE vor Ort.

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Sechs Millionen Vertriebene, 26 Millionen Hungernde – und jetzt auch noch Ebola. Und: finanzielle Kürzungen. Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo ist angespannt. Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen geben ihr Möglichstes für die Bevölkerung und im Kampf gegen das Virus – dabei sind sie selbst gefährdet. Krone+ spricht mit CARE-Länderdirektor Amadou Bocoum, der vor Ort ist.

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