Helfer berichtet
Ebola: Was diesen Ausbruch gefährlich macht
Ebola trifft ein Land am Limit: In der DR Kongo kämpften bereits vor dem Ausbruch der Epidemie Millionen Menschen ums Überleben. Jetzt wächst auch noch die Angst vor dem Virus, gegen den es noch keine Impfung gibt. Krone+ spricht mit einem Mitarbeiter der Hilfsorganisation CARE vor Ort.
Sechs Millionen Vertriebene, 26 Millionen Hungernde – und jetzt auch noch Ebola. Und: finanzielle Kürzungen. Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo ist angespannt. Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen geben ihr Möglichstes für die Bevölkerung und im Kampf gegen das Virus – dabei sind sie selbst gefährdet. Krone+ spricht mit CARE-Länderdirektor Amadou Bocoum, der vor Ort ist.
Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.