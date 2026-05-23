Ebola: Was diesen Ausbruch gefährlich macht

Sechs Millionen Vertriebene, 26 Millionen Hungernde – und jetzt auch noch Ebola. Und: finanzielle Kürzungen. Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo ist angespannt. Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen geben ihr Möglichstes für die Bevölkerung und im Kampf gegen das Virus – dabei sind sie selbst gefährdet. Krone+ spricht mit CARE-Länderdirektor Amadou Bocoum, der vor Ort ist.