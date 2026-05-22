Was sich Fussl von seiner Klage gegen Temu erhofft

Modehändler Fussl ist seit Jahren auf Wachstumskurs: Mittlerweile betreibt das Familienunternehmen aus Ort im Innkreis 150 Filialen in Österreich sowie 50 weitere in Bayern. Zuletzt übersprang man die Marke von 200 Millionen Euro Nettoumsatz. Das fällt offenbar auch in Asien auf: Online-Versandriese Temu aus China soll mit der Innviertler Modemarke geworben haben. Jetzt geht es vor Gericht ...