Nach 50 Jahren ist ältester ÖLV-Rekord ausgelöscht

„Auf den Rekord gehofft …“

Mit ihrem Rekord von Villach hat auch die Sprint-Staffel jetzt allerbeste Karten für Birmingham. Patricia Brunninger, Leni Lindner, Karin Strametz und Isabel Posch liefen ein großartiges Rennen und verbesserten in 43,77 Sekunden den ÖLV-Rekord, den bei der EM in Rom 2024 das Quartett Posch, Lindner, Strametz und Willhuber in 43,84 gelaufen war, um sieben Hundertstel. „Wir hatten schon auf einen neuen Rekord gehofft, aber rechnen konnten wir damit natürlich nicht“, sagte Staffel-Trainer Philipp Unfried.