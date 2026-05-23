Blechlawine rollt nach Süden: 25 Kilometer Stau

Stauspitze gegen Mittag erwartet

Auf der A1 West Autobahn staute es bis zum Knoten Salzburg. Auf der A10 Tauernautobahn war es hingegen überraschend ruhig. Bis zur Mautstelle St. Michael dauerte es trotzdem rund 20 Minuten länger als sonst. „Aus Deutschland kommt allerdings noch ordentlich was nach“, befürchtet ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler. Er rechnet damit, dass der Stau auf österreichischer Seite noch deutlich zunehmen wird. „Die Stauspitze werden wir zwischen elf und zwölf Uhr erleben“, prognostiziert er.