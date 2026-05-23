Blechlawine rollt nach Süden: 25 Kilometer Stau

Am Pfingstsamstag waren wieder zahlreiche Urlauber auf dem Weg in den Süden. Es staute sich am Vormittag vor allem auf der Brennerachse und vor dem Grenzübergang Walserberg. Urlauber mussten stellenweise bis zu einer Stunde Verzögerung in Kauf nehmen, kurz vor der Grenze war die Blechschlange 25 Kilometer lang.
Nach einem Unfall und einem kaputten Wohnwagen auf der Überholspur bildete sich ein langer Stau auf der A8 in Bayern zwischen Chiemsee und Puch/Urstein. Am Vormittag brauchten die Urlauber eineinhalb Stunden länger.
Seit den frühen Morgenstunden macht sich der Reiseverkehr auch auf den Straßen in Tirol bemerkbar. Über eine Stunde mussten die Urlauber vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden laut ÖAMTC warten. Viele Reisende nahmen auch den Weg über den Fernpass, auf der B179 staute es ab dem frühen Vormittag dann ebenfalls.
Brennerautobahn: 30 Kilometer Stop-and-Go
Auf der Inntalautobahn (A12) ging es rund um die Autobahnknoten bei Innsbruck nur langsam voran. Ab Völs bzw. ab Wattens war der Verkehr recht zäh. Von Völs bis zur Luegbrücke (A13) herrschte auf einer Strecke von rund 30 Kilometern Stop-and-Go-Verkehr.
Unfälle und defekte Fahrzeuge
Auf der deutschen A8 lösten kleinere Unfälle und kaputte Fahrzeuge massiven Stau aus. Die Kolonnen standen laut ÖAMTC abschnittsweise von Siegdorf in Deutschland bis zum Salzburger Walserberg, Urlauber verloren eine Stunde.
Stauspitze gegen Mittag erwartet
Auf der A1 West Autobahn staute es bis zum Knoten Salzburg. Auf der A10 Tauernautobahn war es hingegen überraschend ruhig. Bis zur Mautstelle St. Michael dauerte es trotzdem rund 20 Minuten länger als sonst. „Aus Deutschland kommt allerdings noch ordentlich was nach“, befürchtet ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler. Er rechnet damit, dass der Stau auf österreichischer Seite noch deutlich zunehmen wird. „Die Stauspitze werden wir zwischen elf und zwölf Uhr erleben“, prognostiziert er.
Stau vor Karawankentunnel und Spielberg
In Kärnten mussten Reisende vor dem Karawankentunnel auf der A11 am Vormittag einen Zeitverlust von rund 45 Minuten hinnehmen In der Steiermark kostete der Stau vor dem Grenzübergang Spielberg (A9) etwa einen halbe Stunde Zeit.
Blockabfertigung in Salzburg
In Salzburg begann die Asfinag mit Blockabfertigungen vor der Einhausung Flachau, dort müssen die Reisenden etwas mehr Zeit einrechnen. Auf der A1 Richtung Wien staute es wegen eines Unfalls zwischen Thalgau und Mondsee.
Abfahrtssperren in Salzburg und Tirol
In Salzburg wurden für den starken Pfingstverkehr wieder Abfahrtssperren eingerichtet. Nur Ziel- und Quellverkehr darf von der Autobahn abfahren, damit die Landstraßen nicht überlastet werden. In Tirol gelten Abfahrverbote für alle durchreisenden Fahrzeuge in Innsbruck-Land, Reutte, Kufstein und Innsbruck. Ein Fahrverbot gilt auch für die Ortsdurchfahrt von Nassereith in Imst.
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