Deshalb verzehnfachte sich der Kurs der AT&S AG!

Es ist eine der spektakulärsten Turnarounds in der jüngeren Geschichte der heimischen Börse. Der steirische Leiterplatten- und Substrat-Hersteller AT&S präsentierte am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz nicht nur starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26. Im Fokus stand vor allem der atemberaubende Höhenflug der Aktie: Seit der Nominierung von CEO Michael Mertin im Februar des Vorjahres hat sich der Börsenkurs glatt verzehnfacht.
Von der Krise zum Tech-Champion: Was ist da in der Steiermark passiert? Die „Krone“ hat die Aussagen des Vorstands analysiert und die fünf entscheidenden Erfolgsfaktoren für dieses moderne Börsenmärchen identifiziert.
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