Deshalb verzehnfachte sich der Kurs der AT&S AG!

Es ist eine der spektakulärsten Turnarounds in der jüngeren Geschichte der heimischen Börse. Der steirische Leiterplatten- und Substrat-Hersteller AT&S präsentierte am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz nicht nur starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26. Im Fokus stand vor allem der atemberaubende Höhenflug der Aktie: Seit der Nominierung von CEO Michael Mertin im Februar des Vorjahres hat sich der Börsenkurs glatt verzehnfacht.