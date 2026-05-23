„Bin stolz, wie das Team Österreich repräsentiert“

Gegen die Schweiz gab es im 4. Spiel eine empfindliche Klatsche. Teamchef Roger Bader hat gemeint, dass das keine Schande sei, da die Unterschiede zur absoluten Weltspitze einfach zu groß wären. Was müsste sich alles verändern, damit Österreich auch auf diesem Niveau längerfristig mithalten kann?

Klar, das 0:9 war vom Ergebnis her eindeutig. Es hat aber auch sicher damit zu tun, dass wir in den ersten drei Spielen über unsere Grenzen hinausgegangen sind. Gegen die Schweiz war es dann Spiel Nummer vier in fünf Tagen, so ein Programm hatte sonst keine Nation. Das ging an die Substanz und Bader hat mit Atte Tolvanen, Dominik Zwerger und Vinzenz Rohrer aus taktischen Gründen drei Leistungsträger geschont. Alles in allem waren die physischen Voraussetzungen einfach nicht gegeben, um mit einem Team wie der Schweiz, das daheim unbedingt Weltmeister werden will, mitzuhalten. Aber dieses Spiel ist aus den Köpfen der Mannschaft mittlerweile wieder längst draußen. Grundsätzlich muss man festhalten, dass man die Rahmenbedingungen zwischen der Schweiz und Österreich im Eishockeysport nicht vergleichen kann. Wir haben nicht jene budgetären und infrastrukturellen Möglichkeiten wie die Eidgenossen. Aber wir sind natürlich bestrebt, die Lücke zu den Topnationen Schritt für Schritt zu schließen. Aus meiner Sicht müssten dafür aber allen voran einmal die politischen Verantwortungsträger die Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft für den Sport allgemein in unserem Land heben. Denn es kann nicht sein, dass der Sport in den politischen Ressorts auf ewig immer nur ein Anhängsel bleibt. Die Politik muss erkennen, welch präventive Wirkung der Sport auf Kinder und Jugendliche hat und dass man sich bei einer stärkeren Forcierung in der Zukunft einiges an Mehrkosten im Gesundheitsbereich (Thema Übergewicht etc.) sparen würde. Und klar, um als Eishockey-Österreich den Topnationen näherzurücken, müssen natürlich auch die Budgetmittel aufgestockt und die Infrastruktur wesentlich verbessert werden.