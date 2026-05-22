Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht

Dort soll es auf sein Ansinnen hin zu sexuellen Handlungen gekommen sein, obwohl das Mädchen ihm sagte, erst 13 Jahre alt zu sein – und somit minderjährig! Das soll ihn aber nicht weiter gekümmert haben, er machte einfach weiter. Nach dem Akt soll er Geld bei einem Bankomaten abgehoben und es ihr gegeben haben. Durch diese Transaktion führte die Spur schließlich zu ihm.