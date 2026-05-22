Epic-Streit: Apple zieht vor Obersten Gerichtshof

Apple fordert die Richter nun auf, zwei Rechtsfragen zu prüfen. Die Verfügung dürfe nicht für Millionen von Entwicklern gelten, da Epic der einzige Kläger sei und es sich nicht um eine Sammelklage handle. Zudem könne das Unternehmen nicht für die angebliche Verletzung des „Geistes“ einer Verfügung belangt werden, die das betreffende Verhalten nicht ausdrücklich verboten habe.