Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verlangt Klärung

Epic-Streit: Apple zieht vor Obersten Gerichtshof

Digital
22.05.2026 08:01
Epic Games wirft Apple den Bruch einer richterlichen Anweisung vor, der iPhone-Hersteller ...
Epic Games wirft Apple den Bruch einer richterlichen Anweisung vor, der iPhone-Hersteller verlangt nun Klärung von oberster Stelle.(Bild: AP/Kathy Willens)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Apple hat am Donnerstag den Obersten Gerichtshof der USA angerufen, um eine Entscheidung einer untergeordneten Instanz überprüfen zu lassen. Diese hatte geurteilt, der iPhone-Hersteller habe eine gerichtliche Anordnung missachtet. Mit dem Antrag an das höchste US-Gericht eskaliert der jahrelange Rechtsstreit mit dem „Fortnite“-Hersteller Epic Games.

0 Kommentare

Epic hatte Apple 2020 verklagt, um dessen Kontrolle über Transaktionen in Apps zu lockern. Ein Gericht wies die Klage von Epic zwar größtenteils ab, erließ jedoch 2021 eine Verfügung. Diese verpflichtet Apple, Entwicklern zu gestatten, in ihren Apps Links zu Zahlungsmethoden außerhalb von Apple anzubieten.

Apple erlaubte die Links, führte jedoch neue Beschränkungen ein. Dazu gehört eine Provision von 27 Prozent für Käufe, die innerhalb von sieben Tagen nach dem Klick auf einen solchen Link getätigt werden. Epic argumentierte, diese Provision verstoße gegen die Verfügung, woraufhin ein Gericht im Jahr 2025 urteilte, Apple habe die Anordnung missachtet.

Lesen Sie auch:
Hintergrund des Streits ist die Provision von bis zu 30 Prozent, die Apple für Käufe und ...
Urteil gekippt
Teilerfolg für Apple im Streit mit Epic Games
12.12.2025

Apple fordert die Richter nun auf, zwei Rechtsfragen zu prüfen. Die Verfügung dürfe nicht für Millionen von Entwicklern gelten, da Epic der einzige Kläger sei und es sich nicht um eine Sammelklage handle. Zudem könne das Unternehmen nicht für die angebliche Verletzung des „Geistes“ einer Verfügung belangt werden, die das betreffende Verhalten nicht ausdrücklich verboten habe.

Apple hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Eine Stellungnahme von Epic Games lag zunächst nicht vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
22.05.2026 08:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Foto wird zu Minigame!
„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel
Krone Plus Logo
iRobot-Gründer am Werk
KI-Haustier soll bessere Menschen aus uns machen
Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Griechische Fischer entdeckten in einer Grotte ein Drohnenboot: WIe kam die ukrainische ...
Krone Plus Logo
Drohne in Griechenland
So weitet sich Ukraine-Krieg in das Mittelmeer aus
Krone Plus Logo
Riesen-Akku an Bord
Honor 600 (Pro): Wie gut ist das „China-iPhone“?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
106.611 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
105.596 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
100.622 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
889 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
875 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
846 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Digital
Nach neun Monaten
Fehlschlag: Starbucks stoppt Warenerfassung per KI
Verlangt Klärung
Epic-Streit: Apple zieht vor Obersten Gerichtshof
„Warnsignal“
Musks KI-Chatbot Grok bei US-Regierung unbeliebt
Dienst ausgesetzt
Waymo-Robotaxis haben Problem mit Überflutungen
Dekret auf Eis gelegt
Trump will KI-Vorsprung nicht an China verlieren

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf