Ex-Bulle musste nach Saisonfinale auf OP-Tisch

Bilder aus dem Krankenhaus postete der ehemalige Red Bull Salzburg-Spieler Dorgeles Nene, nachdem er sich einer Operation unterziehen lassen musste. Der Malier ist auf dem Weg der Besserung und hofft, schon bald wieder auf dem Platz stehen zu können.
„Nach einer langen und intensiven Saison war es wichtig für mich, auf meinen Körper zu achten und diese Operation durchführen zu lassen“, schrieb Dorgeles Nene auf Instagram und postete Bilder aus dem Krankenbett.
Nene: „Jetzt ist es Zeit, mich zu erholen“
Der Malier, der jahrelang für den FC Red Bull Salzburg spielte, musste sich einem Eingriff an der Leiste unterziehen. „Jetzt ist es Zeit, mich zu erholen, auszuruhen und nach einem so anspruchsvollen Jahr die Batterien wieder aufzuladen.“
Der 23-Jährige war Anfang 2021 aus seiner Heimat nach Salzburg gewechselt und wurde mehrfach verliehen. In seiner letzten Bullen-Saison avancierte er zum Leistungsträger.
Das veranlasste den türkischen Spitzenklub Fenerbahce, ihn im Sommer 2025 für 18 Millionen Salzburg von der Salzach an den Bosporus zu locken.
In seiner Debütsaison wurde er mit „Fener“ Vizemeister und gewann den Supercup. In 25 Partien in der Süper Lig verbuchte Nene zehn Treffer.
„Wir haben nicht alle Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen haben, das ist natürlich enttäuschend“, bilanzierte der Offensivallrounder.
„Ich bin aber überzeugt, dass die nächste Saison besser wird. Ich werde alles geben, um stärker zurückzukommen und dem Team dabei zu helfen, seine Ziele zu verwirklichen.“
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