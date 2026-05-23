Bergsteiger (20) tot: Kumpel wählte US-Notruf

Jung-Alpinist im Schock: Freund plötzlich weg

Kurz nach 4 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann doch ein Licht auf der „Stopselzieherroute“. „Der Heli flog daraufhin mich und einen Kollegen zur Wiener Neustädter Hütte, von dort stiegen wir zu Fuß weiter auf“, schildert Riccardo Mizio. „Wir hatten bald Rufkontakt, trafen auf den Überlebenden, der uns jedoch lediglich mitteilen konnte, dass sein Freund nicht mehr da sei, weil er ausgerutscht sei. Mehr konnte er uns nicht sagen und sich auch nicht vorstellen.“