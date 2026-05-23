Sprint-Raketen sorgen in Villach für neuen Rekord

Noch schneller als in Rom 2024

Denn der war der 26-Jährigen bei ihrem Einstieg in die Freiluftsaison in Kärnten noch nicht hold. 1,2 Meter Gegenwind bremsten den ansonsten technisch sauberen Lauf doch ziemlich ein. „Ich war schon ziemlich nervös, da ich wirklich nicht gewusst habe, wo ich stehe“, erzählt Isabel, die dann auch mit der österreichischen 4x100-Meter-Staffel für ein absolutes Highlight in der noch so jungen Saison sorgte. Gemeinsam mit Patricia Brunninger, Leni Lindner und Karin Strametz blieb sie in 43,77 Sekunden unter sieben Hundertstel unter dem bei der EM 2024 in Rom aufgestellten ÖLV-Rekord.