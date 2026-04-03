Wieso Tech-Elite von Rechenzentren im All träumt

Die Welt ist nicht genug: In ihren Bestrebungen, mittels Künstlicher Intelligenz „die Zukunft der Menschheit zu beschleunigen“, haben Tech-Milliardäre wie Elon Musk und Jeff Bezos eine neue Heimat für die dafür so dringend benötigten Rechenzentren auserkoren – den Weltraum. Doch die tollkühne Vision hat Schwächen, die sich für uns alle als nachteilig erweisen dürften.
Elon Musk war Anfang Februar vorgeprescht. In einem offenen Brief räumte der Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX ein, dass die aktuellen Fortschritte im Bereich der KI auf große, terrestrische Rechenzentren angewiesen seien, „die immense Mengen an Energie und Kühlung benötigen.“ Die einzig logische Lösung sei daher, „diese ressourcenintensiven Prozesse an einen Ort mit enormer Energieversorgung und viel Platz zu verlagern“. „Schließlich heißt der Weltraum ja nicht umsonst ,Weltraum‘“, sagt Musk.
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