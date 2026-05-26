Glücksspiel wird liberalisiert: Wer anbieten darf

Lange wurde hinter den Kulissen um einen neuen Entwurf für das Glücksspielgesetz gerungen, jetzt hat das Finanzministerium einen neuen Vorschlag präsentiert. Er ist jetzt die Verhandlungsbasis für die Gespräche mit den Koalitionsparteien ÖVP und Neos. Sie drängten auf eine Liberalisierung, hier gab das rote Finanzministerium nun offenbar nach.