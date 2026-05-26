Über 33 Grad: Hitzewelle hat Österreich im Griff

Die Hitzewelle macht vielen Österreichern zu schaffen. In Teilen des Landes wurden Temperaturen von bis zu 33 Grad gemessen. Auch die erste Tropennacht haben wir schon hinter uns. Außerhalb Österreichs kämpfen auch andere Teile Europas derzeit mit der Hitze: In Frankreich gab es die ersten Hitzetoten.
Pfingsten brachte hochsommerliche Temperaturen nach Österreich. Am Samstag wurden in Tirol erstmals über 30 Grad gemessen. Am Montag wurde bereits in allen Bundesländern die 30-Grad-Marke überschritten. Auch am Dienstag blieb es heiß: In Lienz wurden über 33 Grad erreicht, in Wien lagen die Temperaturen zeitweise bei 32 Grad. Im Großteil des Landes galt daher die Warnstufe Gelb.
Erste Tropennacht vergangenes Wochenende
In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es sogar schon die erste Tropennacht. An zwei Messstationen sank die Temperatur zum ersten Mal in diesem Jahr nicht unter die 20-Grad-Marke: In der Wiener Innenstadt, als auch in Brunn am Gebirge. In der Nacht auf Mittwoch ist jedoch keine Tropennacht zu erwarten. Die prognostizierten Tiefstwerte für den Ballungsraum Wien liegen erneut bei etwa 15 bis 16 Grad.
Mittwoch könnte Regen bringen
Am morgigen Mittwoch geht es mit den hochsommerlichen Temperaturen weiter: In Wien und im Burgenland soll es wieder 32 Grad warm werden, auch in den übrigen Bundesländern werden Höchsttemperaturen von mindestens 28 Grad erwartet. Im Laufe des Tages kann es jedoch auch zu Regenschauern und Gewittern kommen.
Europa unter Hitzeglocke
Nicht nur Österreich leidet derzeit unter der drückenden Hitze. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt West- und Mitteleuropa derzeit unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheizt. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei.
Sieben Tote in Frankreich
In Frankreich starben im Zusammenhang mit der anhaltenden Hitze sieben Menschen. Diese würden „direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen“, darunter „mindestens fünf Fälle von Ertrinken“, sagte die französische Regierungssprecherin Maud Brégeon am Dienstag im Fernsehsender „TF1“. Zwei weitere Menschen starben bei Sportveranstaltungen in Paris und im Großraum Lyon.
Hitzewelle in Großbritannien
Auch die Briten erleben zurzeit eine historische Hitzewelle. In der Nacht auf Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius. Damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Südwesten Londons wurden tagsüber sogar 34,8 Grad gemessen. Der vorherige Rekord für den Mai mit 32,8 Grad Celsius war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.
Warnstufe Rot in Italien
Auch in Italien spürt man die erste große Hitzewelle des Jahres. Nach mehreren ungewöhnlich kühlen und regnerischen Wochen im Mai gibt es auch hier nun landesweit hochsommerliche Temperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 35 Grad. Besonders betroffen ist Norditalien. Nach Angaben des italienischen Gesundheitsministeriums gilt am Donnerstag für die Städte Turin, Bologna, Florenz und Rom die rote Warnstufe wegen extremer Hitze.
Heiß, aber nicht ungewöhnlich in Spanien
In Teilen Spaniens werden diese Woche Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet. Das betrifft vor allem Städte in der Extremadura wie Badajoz und in Andalusien wie Sevilla und Córdoba. Auch im Großraum Madrid und im Baskenland kann das Thermometer auf Werte um die 35 Grad steigen. Für Mallorca werden 28 Grad genannt. Das ist zwar schon recht heiß, aber für Ende Mai in Spanien nicht extrem ungewöhnlich.
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