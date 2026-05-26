Über 33 Grad: Hitzewelle hat Österreich im Griff

Erste Tropennacht vergangenes Wochenende

In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es sogar schon die erste Tropennacht. An zwei Messstationen sank die Temperatur zum ersten Mal in diesem Jahr nicht unter die 20-Grad-Marke: In der Wiener Innenstadt, als auch in Brunn am Gebirge. In der Nacht auf Mittwoch ist jedoch keine Tropennacht zu erwarten. Die prognostizierten Tiefstwerte für den Ballungsraum Wien liegen erneut bei etwa 15 bis 16 Grad.