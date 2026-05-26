„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige

Suizidgefahr stand im Raum

Der Mann leugnet und beschönigt sein Verhalten bei dem Einsatz. „Bitte komm raus“, will er gesagt haben. Danach auch „Bitte stell dich zur Wand“, und „Bitte zeig mir deinen Ausweis“. „So freundlich waren Sie?“, fragt Richterin Claudia Zöllner verwundert nach. Denn laut Akt ist der Polizist das Mädchen ziemlich hart angegangen. Obwohl offenbar sogar im Raum stand, dass die Jugendliche, die in einer betreuten Einrichtung wohnt, suizidgefährdet sein könnte.