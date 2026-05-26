Schweden gewinnt „Finale“ gegen die Slowakei

Während es die Amerikaner am Dienstag in Gruppe A durch ein 4:1 gegen Österreich unter die Top vier schafften, gelang das den Schweden in Freiburg in Pool B durch ein 4:2 gegen die Slowakei, und damit ebenso gegen einen direkten Konkurrenten. Die Slowaken hatten ihre ersten vier Spiele gewonnen, doch das reichte nicht.