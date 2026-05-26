Schweden gewinnt „Finale“ gegen die Slowakei

Der zehnfache Weltmeister Schweden hat wie die USA bei der Eishockey-WM in der Schweiz am letzten Drücker den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft.
Während es die Amerikaner am Dienstag in Gruppe A durch ein 4:1 gegen Österreich unter die Top vier schafften, gelang das den Schweden in Freiburg in Pool B durch ein 4:2 gegen die Slowakei, und damit ebenso gegen einen direkten Konkurrenten. Die Slowaken hatten ihre ersten vier Spiele gewonnen, doch das reichte nicht.
Damit stehen schon die acht Viertelfinalisten fest, aber für die erste K.-o.-Phase erst eine der vier Paarungen. Die hat es mit der Neuauflage des Olympia-Finales Kanada gegen USA aber in sich.
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