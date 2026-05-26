Neutorsperre: „Wird Staus und Verzögerungen geben“

„Es wird eine absolute Erschwernis, da brauchen wir nicht drum herumreden“, sagte selbst Festspiel-Manager Lukas Crepaz bei der Vorstellung der Verkehrspläne der Stadt für die Neutorsperre. Vor allem das erste halbe Jahr von Mitte September bis kommenden April wird für die gesamte Stadt wohl zur Belastungsprobe. In dieser Phase ist das Neutor komplett gesperrt.