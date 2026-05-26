Jetzt wartet ein anderes Kaliber auf Julia Grabher

Amerikanerin mit russischen Wurzeln

Das tat aber auch ihrer nächsten Gegnerin: US-Girl Amanda Anisimova benötigte für ihren 6:3, 6:1-Erfolg über die französische Wildcardspielerin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah sogar nur 69 Minuten. Für Grabher ist die 24-Jährige, die als Tochter russischer Auswanderer in Miami geboren wurde, ein noch unbeschriebenes Blatt. 2025 schaffte sie es aber in Wimbledon und bei den US Open ins Finale, in der Weltrangliste rangiert Anisimova aktuell auf Position sechs, 115 Plätze vor Grabher...