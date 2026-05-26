„Du musst dich benehmen“ – dann setzt es Blamage

Zu wenig Schlaf

Auf Sand in Paris fühlt sich der 30-Jährige schlichtweg nicht wohl. Sein bestes Ergebnis bleibt das Viertelfinale im Jahr 2021. Zudem haderte er mit der frühen Beginnzeit (11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen) seines Erstrundenmatches. „Ich bin normalerweise weniger leistungsfähig, wenn ich morgens um 6.15 Uhr aufstehe“, so der Russe.