„Du musst dich benehmen“ – dann setzt es Blamage

Die Nummer acht der Welt ist draußen! Daniil Medwedew musste sich in der ersten French-Open-Runde völlig überraschend dem Australier Adam Walton in fünf Sätzen geschlagen geben. Zuvor hatte der Russe noch auf dem Court eine Schelte seiner Ehefrau kassiert.
Die Hitze in Paris machte den Tennis-Stars am Dienstag ordentlich zu schaffen. Bereits Mitte des ersten Durchgangs schimpfte Daniil Medwedew immer wieder aufgrund des Wetters. „Es ist für alle heiß. Alle leiden. Du musst dich benehmen“, forderte seine Ehefrau Daria Medvedeva.
Doch Medwedew hatte (einmal mehr) bei den French Ope richtig zu kämpfen. Am Ende verlor der Top-10-Star sensationell gegen den Weltranglisten-97. Adam Walton. 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 hieß es am Ende aus der Sicht von Medwedew.
Zu wenig Schlaf
Auf Sand in Paris fühlt sich der 30-Jährige schlichtweg nicht wohl. Sein bestes Ergebnis bleibt das Viertelfinale im Jahr 2021. Zudem haderte er mit der frühen Beginnzeit (11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen) seines Erstrundenmatches. „Ich bin normalerweise weniger leistungsfähig, wenn ich morgens um 6.15 Uhr aufstehe“, so der Russe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.