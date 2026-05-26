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Aus Salzburger Liga

Regionalliga Nord handelt sich nächste Absage ein

Sport
26.05.2026 20:10
Siezenheim-Trainer Felix Auinger
Siezenheim-Trainer Felix Auinger(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Die Liste an Absagen für die Regionalliga Nord wird länger! Nach dem SV Bürmoos, der am Wochenende „Nein“ sagte, und dem ASKÖ Oedt hat sich ein weiterer Klub gegen eine Teilnahme an der neuen dritten Spielklasse entschieden. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass es zu einer geplanten 16er-Liga kommt.

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Die Negativmeldungen reißen einfach nicht ab!

In der kommenden Saison soll die Regionalliga Nord – ein Zusammenschluss aus acht Salzburger Teams sowie acht aus Oberösterreich – ihre Premiere feiern. Der Weg dahin verläuft allerdings deutlich steiniger als gedacht.

Denn mit dem UFC Siezenheim hat sich ein weiterer Klub dazu entschieden, auf den Sprung nach oben vorerst zu verzichten.

Doch der Reihe nach: Aus Salzburger Sicht war geplant, die sechs Westligisten und die zwei besten Klubs aus der Salzburger Liga ins Rennen zu schicken. Doch dann bekam der Sportklub aus Bischofshofen keine Zulassung und fiel für die neue dritte Liga aus.

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Absage von Bürmoos, Rückzug von Oedt, Absage von Siezenheim
Der SV Bürmoos, derzeit Dritter in der Salzburger Liga, war als Nachrücker gedacht. Und zunächst sah es gut aus, hatte sich doch die Mannschaft für das Wagnis ausgesprochen. Aus organisatorischen und infrastrukturellen Gründen, wie es hieß, entschied sich der Vorstand allerdings dagegen.

Beim UFC Siezenheim hat nun eine Umfrage innerhalb der Mannschaft bereits ein negatives Ergebnis gebracht, weshalb davon auszugehen ist, dass die Klubführung sich diesem anschließen wird.

Zu allem Überfluss kamen schlechte Nachrichten aus Oberösterreich: Dort gab der ASKÖ Oedt, Klub des Salzburgers Gerald Baumgartner, überraschend seinen Rückzug bekannt. Der von Franz Grad geführte Klub will in der 5. Liga neu durchstarten.

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Daher stellt sich die Frage, ob die Liga tatsächlich mit 16 Teams starten wird. Roland Mayrhofer, für den Spielbetrieb beim oberösterreichischen Verband zuständig, zeigte sich verwundert, als die „Krone“ ihn kontaktierte.

„Ich habe es selbst gerade erfahren.“ Ob eine 14er-Liga denkbar sei? „Da müssen sich die zwei Landesverbände abreden. Ich bin gerade selber überrascht, da die Stimmen bisher anders lauteten.“

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