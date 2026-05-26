Regionalliga Nord handelt sich nächste Absage ein

Absage von Bürmoos, Rückzug von Oedt, Absage von Siezenheim

Der SV Bürmoos, derzeit Dritter in der Salzburger Liga, war als Nachrücker gedacht. Und zunächst sah es gut aus, hatte sich doch die Mannschaft für das Wagnis ausgesprochen. Aus organisatorischen und infrastrukturellen Gründen, wie es hieß, entschied sich der Vorstand allerdings dagegen.