Neue Angriffe überschatten Friedensverhandlungen

Israel startet Bodenoffensive im Süden Libanons

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine Bodenoffensive nördlich der sogenannten „gelben Linie“ im Süden des Libanon begonnen. Ein Militärsprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, man operiere gezielt jenseits dieser Linie, um „direkte Bedrohungen für die Bürger des Staates Israel und die israelischen Soldaten“ zu beseitigen. Die „gelbe Linie“ bezeichnet dabei eine von Israel definierte Abgrenzung zu einer Pufferzone rund zehn Kilometer hinter der Grenze.