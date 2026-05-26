Vorbestrafter entgeht knapp nächster Haftstrafe

Im Prozess bekennt sich der Langfinger voll umfänglich schuldig. „Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es einfach gemacht, ohne zu überlegen“, sagt er zum Bestohlenen. Trotz des Geständnisses verhängt Richterin Kathrin Feurle über den Unbelehrbaren eine bedingte Zusatzstrafe von fünf Monaten, sieht allerdings vom Widerruf einer alten Strafe ab. Mahnende Worte gibt es zum Schluss: „Sie müssen aufpassen und Ihr Leben in den Griff bekommen. Sonst wird es das nächste Mal eine lange unbedingte Haftstrafe.“ Der Verurteilte nickt.