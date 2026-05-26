Gerücht: Ist Sturm an diesem Wattens-Riesen dran?

Bei bereits drei Zugängen war Fußball-Vizemeister Sturm seit Ende der Bundesliga-Saison schon fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. Glaubt man letzten Gerüchten, steht nun ein weiterer Defensivakteur dick am Zettel, den man der direkten Bundesliga-Konkurrenz abluchsen könnte.
Noch lange bevor am 30. Juni offiziell das Transferfenster (bis 7. September) in Österreich öffnet, wird in der Bundesliga wild spekuliert. Bei Vizemeister Sturm, der sich bereits mit den Hartbergern Jürgen Heil (rechte Außenbahn) und Ammar Helac (Tor) sowie dem serbischen Innenverteidiger Petar Petrovic für die neue Saison verstärkt hat, wurde zuletzt ein weiterer Innenverteidiger heiß gehandelt. Aus Tirol hört man, dass WSG-Tirol-Riese Jamie Lawrence auf dem Zettel der Schwarz-Weißen stehen soll.
Tor mit der Ferse
Der Abwehrchef der Wattener, der stolze 2,01 Meter misst und aus der Jugend von Bayern München kommt, wäre nach Auslaufen seines Vertrages bei der WSG ablösefrei zu haben. Der 23-jährige Deutsche ist Sturm nur allzu gut bekannt, bei der einzigen Saisonniederlage unter Trainer Fabio Ingolitsch im Frühjahr erzielte Lawrence (siehe Video-Highlights oben) mit der Ferse das 1:0-Siegtor für die Tiroler. Hat er sich damit in die Notizblöcke der Grazer geschossen?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.