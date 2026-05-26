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Gerücht: Ist Sturm an diesem Wattens-Riesen dran?

Fußball National
26.05.2026 20:00
Verteidiger Jamie Lawrence soll das Interesse von Sturm geweckt haben.
Verteidiger Jamie Lawrence soll das Interesse von Sturm geweckt haben.(Bild: GEPA)
Porträt von Gernot Gsellmann
Von Gernot Gsellmann

Bei bereits drei Zugängen war Fußball-Vizemeister Sturm seit Ende der Bundesliga-Saison schon fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. Glaubt man letzten Gerüchten, steht nun ein weiterer Defensivakteur dick am Zettel, den man der direkten Bundesliga-Konkurrenz abluchsen könnte.

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Noch lange bevor am 30. Juni offiziell das Transferfenster (bis 7. September) in Österreich öffnet, wird in der Bundesliga wild spekuliert. Bei Vizemeister Sturm, der sich bereits mit den Hartbergern Jürgen Heil (rechte Außenbahn) und Ammar Helac (Tor) sowie dem serbischen Innenverteidiger Petar Petrovic für die neue Saison verstärkt hat, wurde zuletzt ein weiterer Innenverteidiger heiß gehandelt. Aus Tirol hört man, dass WSG-Tirol-Riese Jamie Lawrence auf dem Zettel der Schwarz-Weißen stehen soll.

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Der Abwehrchef der Wattener, der stolze 2,01 Meter misst und aus der Jugend von Bayern München kommt, wäre nach Auslaufen seines Vertrages bei der WSG ablösefrei zu haben. Der 23-jährige Deutsche ist Sturm nur allzu gut bekannt, bei der einzigen Saisonniederlage unter Trainer Fabio Ingolitsch im Frühjahr erzielte Lawrence (siehe Video-Highlights oben) mit der Ferse das 1:0-Siegtor für die Tiroler. Hat er sich damit in die Notizblöcke der Grazer geschossen?

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