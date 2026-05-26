Gerücht: Ist Sturm an diesem Wattens-Riesen dran?

Tor mit der Ferse

Der Abwehrchef der Wattener, der stolze 2,01 Meter misst und aus der Jugend von Bayern München kommt, wäre nach Auslaufen seines Vertrages bei der WSG ablösefrei zu haben. Der 23-jährige Deutsche ist Sturm nur allzu gut bekannt, bei der einzigen Saisonniederlage unter Trainer Fabio Ingolitsch im Frühjahr erzielte Lawrence (siehe Video-Highlights oben) mit der Ferse das 1:0-Siegtor für die Tiroler. Hat er sich damit in die Notizblöcke der Grazer geschossen?