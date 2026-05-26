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„Du warst großartig“

Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot

Adabei Österreich
26.05.2026 11:15
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.(Bild: ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fans der beliebten ATV-Show „Amore unter Palmen“ trauern um eine beliebte Teilnehmerin. Uschi ist überraschend verstorben, wie der Sender bestätigte.

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Mit ihrer offenen und direkten Art hat sich Uschi schnell in die Herzen der Fans von „Amore unter Palmen“ geschlichen. Jetzt gibt es traurige Nachrichten: Die beliebte Darstellerin der ATV-Dating-Show ist überraschend verstorben.

„Uschi, du warst großartig“
„Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal verstorben ist“, teilte der Sender in einem ersten Statement mit.

„Unsere Gedanken sind bei Oumzy, viel Kraft allen Hinterbliebenen“, hieß es weiter. „Uschi, du warst großartig!“ Die genaue Todesursache ist demnach noch nicht bekannt. 

Uschi bleibt den Fans der ATV-Show vor allem mit ihrer ehrlichen und emotionalen Art in Erinnerung. Immer wieder sorgte sie für Gesprächsstoff – etwa mit ihrer klaren Haltung zu Beziehungsfragen. 

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Fans werden Uschi vermissen
Auf Instagram trauern die Zuschauer von „Amore unter Palmen“ um Uschi. „Ich bin geschockt, das tut mir sehr leid. Mein Beileid an die Familie!“, hieß es da etwa.

„Ohh Gott, nein, wie traurig. Mir bricht’s grad das Herzal“, schrieb eine weiterere Instagram-Userin. „Es war so schön zu sehen, wie sie durch die Liebe zu Oumzy wieder richtig aufgeblüht ist und neuen Lebensmut getankt hat. Die Liebe hat ihr so gutgetan – und ich bin froh, dass sie ihre letzten Jahre noch so erfüllt und glücklich erleben durfte. Ruhe in Frieden, liebe Uschi!“ 

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