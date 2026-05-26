Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot

„Ohh Gott, nein, wie traurig. Mir bricht’s grad das Herzal“, schrieb eine weiterere Instagram-Userin. „Es war so schön zu sehen, wie sie durch die Liebe zu Oumzy wieder richtig aufgeblüht ist und neuen Lebensmut getankt hat. Die Liebe hat ihr so gutgetan – und ich bin froh, dass sie ihre letzten Jahre noch so erfüllt und glücklich erleben durfte. Ruhe in Frieden, liebe Uschi!“