Paukenschlag! Eine Ära in Barcelona geht zu Ende

„Das war’s, jetzt ist es so weit. Es war eine perfekte Geschichte. Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist“, sagt die 32-Jährige, die ihren Vertrag bei den Katalanen nicht verlängern wird, in einer emotionalen Videobotschaft in den sozialen Medien. „Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen.“