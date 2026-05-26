Paukenschlag! Eine Ära in Barcelona geht zu Ende

Paukenschlag im Weltfußball: Alexia Putellas wird den FC Barcelona nach 14 Jahren verlassen!
„Das war’s, jetzt ist es so weit. Es war eine perfekte Geschichte. Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist“, sagt die 32-Jährige, die ihren Vertrag bei den Katalanen nicht verlängern wird, in einer emotionalen Videobotschaft in den sozialen Medien. „Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen.“
Unfassbare Erfolgsgeschichte
Im Jahr 2012 war Putellas von Levante nach Barcelona gewechselt. In 507 Pflichtspielen für den Topklub erzielte sie 232 Tore und gewann 38 Titel – darunter viermal die Champions League sowie je zehnmal die spanische Meisterschaft und den nationalen Pokal. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte!
„Wir haben die Frauenmannschaft weitergebracht, als wir es uns jemals hätten vorstellen können“, so Putellas, die 2021 und 2022 Weltfußballerin wurde. „Am Anfang wurde der Beruf der Fußballerin noch nicht einmal als solcher anerkannt. Und jetzt empfinde ich es nur als Privileg, Teil dieses Wandels gewesen zu sein.“
„Ein Vermächtnis. Eine Ikone. Eine Kapitänin“
Am Mittwoch wird Putellas beim letzten Heimspiel im Camp Nou gegen Real Sociedad vom Klub verabschiedet. „Ein Vermächtnis. Eine Ikone. Eine Kapitänin. Alexia für immer“, verneigt sich der FC Barcelona.
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