Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das war’s“

Paukenschlag! Eine Ära in Barcelona geht zu Ende

Fußball International
26.05.2026 21:39
Alexia Putellas wird den FC Barcelona verlassen.
Alexia Putellas wird den FC Barcelona verlassen.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paukenschlag im Weltfußball: Alexia Putellas wird den FC Barcelona nach 14 Jahren verlassen!

0 Kommentare

„Das war’s, jetzt ist es so weit. Es war eine perfekte Geschichte. Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist“, sagt die 32-Jährige, die ihren Vertrag bei den Katalanen nicht verlängern wird, in einer emotionalen Videobotschaft in den sozialen Medien. „Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen.“

Unfassbare Erfolgsgeschichte
Im Jahr 2012 war Putellas von Levante nach Barcelona gewechselt. In 507 Pflichtspielen für den Topklub erzielte sie 232 Tore und gewann 38 Titel – darunter viermal die Champions League sowie je zehnmal die spanische Meisterschaft und den nationalen Pokal. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte!

„Wir haben die Frauenmannschaft weitergebracht, als wir es uns jemals hätten vorstellen können“, so Putellas, die 2021 und 2022 Weltfußballerin wurde. „Am Anfang wurde der Beruf der Fußballerin noch nicht einmal als solcher anerkannt. Und jetzt empfinde ich es nur als Privileg, Teil dieses Wandels gewesen zu sein.“

„Ein Vermächtnis. Eine Ikone. Eine Kapitänin“
Am Mittwoch wird Putellas beim letzten Heimspiel im Camp Nou gegen Real Sociedad vom Klub verabschiedet. „Ein Vermächtnis. Eine Ikone. Eine Kapitänin. Alexia für immer“, verneigt sich der FC Barcelona.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
26.05.2026 21:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
114.369 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
87.289 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
81.869 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
787 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
765 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Fußball International
„Das war’s“
Paukenschlag! Eine Ära in Barcelona geht zu Ende
Und das gleich neunmal
Kult-Sager: Sohn von ÖFB-Legende wird beschenkt
Mega-Angebot abgelehnt
Nach Alaba-Abschied: Kumpel verlängert bei Real
Brocken warten
Bullen wissen, welchen Weg sie gehen müssen
„Ist wie eine Ehe“
Palhinha hat keine Lust mehr auf den FC Bayern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf