Svindals Herzdame zieht einen Schlussstrich

„Meine letzte Saison“

„Alles im Leben hat seine Zeit. Deshalb habe ich beschlossen, dass dies meine letzte Saison wird“, schildert die Hürdensprinterin, die es 2024 als Mama zu Olympia geschafft hatte und Anfang Mai bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille in der 4x400-Meter-Staffel gewann, gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir beide das Gefühl haben, unsere Familie ein wenig vergrößern zu wollen und auch Zeit für andere Dinge zu haben.“