Svindals Herzdame zieht einen Schlussstrich

Amalie Iuel, eine der besten norwegischen Leichtathletinnen, zieht einen Schlussstrich. Nach der Saison wird die Herzdame von Ex-Ski-Held Aksel Lund Svindal ihre Karriere beenden, um sich voll und ganz dem großen Babywunsch widmen zu können.
Am 1. September 2023 hatte Iuel den kleinen Storm per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Wenige Wochen später machte ihr Svindal einen Heiratsantrag. Und nun soll die Familie noch einmal vergrößert werden.
„Meine letzte Saison“
„Alles im Leben hat seine Zeit. Deshalb habe ich beschlossen, dass dies meine letzte Saison wird“, schildert die Hürdensprinterin, die es 2024 als Mama zu Olympia geschafft hatte und Anfang Mai bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille in der 4x400-Meter-Staffel gewann, gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir beide das Gefühl haben, unsere Familie ein wenig vergrößern zu wollen und auch Zeit für andere Dinge zu haben.“
Sehnsucht und schlechtes Gewissen
Svindal und sie seien ein „sehr gutes Team und wir arbeiten richtig gut zusammen“, betont Iuel. „Aber wenn man unterwegs ist, spürt man die Sehnsucht und das schlechte Gewissen. Besonders, wenn Storm sagt: ‘Nein, Mama, du darfst nicht wieder fliegen.‘“ Die vielen Reisen ohne ihren Sohnemann gehören schon bald der Vergangenheit an.
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