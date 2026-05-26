Der russische Präsident Wladimir Putin weitet seine Propaganda- und Sabotageaktionen in Europa aus – und betrachtet die deutschsprachigen Länder als wichtiges Operationsgebiet, in dem die öffentliche Meinung beeinflusst werden soll. Krone+ verrät, wie dies mit einer gefälschten Version der Wikipedia und „vergifteten“ KI-Chatbots gelingen sollte.
Die freie Enzyklopädie Wikipedia und die russische Regierung haben ein schwieriges Verhältnis: Seit Putin 2022 die Ukraine überfallen und Russland in einen Angriffskrieg gestürzt hat, der Russen als „spezielle Militäroperation“ verkauft wird, wird das Online-Lexikon in Russland zensiert, Strafen wurden verhängt. 2024 ging mit „Ruwiki“ eine mit Propaganda durchtränkte Kopie nach Geschmack des Kreml online. Deren verzerrte Darstellungen Putins Informationskrieger nun zu uns exportieren wollen. Krone+ verrät, wie.
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