So will Putin mit Fake-Wikipedia KI-Bots vergiften

Die freie Enzyklopädie Wikipedia und die russische Regierung haben ein schwieriges Verhältnis: Seit Putin 2022 die Ukraine überfallen und Russland in einen Angriffskrieg gestürzt hat, der Russen als „spezielle Militäroperation“ verkauft wird, wird das Online-Lexikon in Russland zensiert, Strafen wurden verhängt. 2024 ging mit „Ruwiki“ eine mit Propaganda durchtränkte Kopie nach Geschmack des Kreml online. Deren verzerrte Darstellungen Putins Informationskrieger nun zu uns exportieren wollen. Krone+ verrät, wie.