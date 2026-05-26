So bringen Sie wieder mehr Schwung in Ihr Sexleben

Viele Paare kennen das: Der Alltag ist stressig, der Kopf voll und im Schlafzimmer dementsprechend wenig los. Oft wird dann nach komplizierten oder gar teuren Lösungen gesucht, um wieder Schwung in das gemeinsame Sexleben zu bringen. Dabei kann die Lösung überraschend einfach und noch dazu völlig kostenlos sein.
Sexuelle Unlust oder Frust im Bett sind keine Seltenheit. Zum einen geht das Verlangen nach Erotik und Intimität im Laufe der Zeit verloren, weil das Gehirn mit To-do-Listen und anderen alltäglichen Sorgen beschäftigt ist. Zum anderen trüben kritische Blicke auf den eigenen Körper, Leistungsdruck und Versagensängste die Stimmung.
Doch eine neue wissenschaftliche Studie, die im renommierten Fachmagazin „The Journal of Sexual Medicine“ veröffentlicht wurde, zeigt, dass es eine relativ einfache Lösung gibt, um wieder Schwung in Ihr Liebesleben zu bringen. Alles, was Sie dafür machen müssen, ist, Ihren sexuellen Fantasien freien Lauf zu lassen.
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