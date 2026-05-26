„Aufstieg haben wir gegen Deutschland verpasst“

Die neun Punkte ergeben „das zweitbeste WM-Ergebnis der letzten 20 Jahre. Das Tüpfelchen auf dem i fehlte, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“ Wo die fehlenden Punkte am ehesten zu holen gewesen wären? „Das mögliche Viertelfinale haben wir beim 2:6 gegen Deutschland ab der 30 Minute verpasst verpasst – mit den Strafen, welche die NHL-Spieler der Deutschen dann ausgenützt haben.“

Die Vorbereitung sorgte nach den vielen Absagen – unter anderem von Kasper, Rossi, Haudum und Baumgartner – für Unsicherheit. „Ich habe vor der WM schlaflose Nachte gehabt, mit diesen Absagen“, gestand Bader. „Mit diesen vielen Ausfällen musste man Schlimmes befürchten, was den Klassenerhalt betrifft. Dass die Mannschaft dann so super zusammen gefunden hat, so sensationell gekämpft hat in den wichtigen WM-Spielen am Anfang, das war nictht selbstverständlich und zu erwarten.“