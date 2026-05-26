Ex-Profi schreibt mit Rohrbach am Titel-Märchen

Ein Aufstieg reichte nicht – die Truppe aus Rohrbach hat auch in der Oberliga noch Lust auf mehr! Während man im steirischen Spiel der Runde gegen Feldbach zwar über ein 1:1-Remis nicht hinauskam, wird der potenzielle nächste Meistertitel bereits immer wahrscheinlicher.
Der FC Thun schaffte diese Saison als Schweizer Aufsteiger die Sensation und wurde Erstliga-Meister. Genau diesen Weg könnte Rohrbach, das im „Krone“-Spiel der Runde auf Feldbach traf, in der Oberliga Süd-Ost gehen! 2024/25 aus der Unterliga aufgestiegen, ist Rohrbach aktuell Spitzenreiter und am Weg in die Landesliga!
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