Große Ehre für Gary Lux: So bewegend war die Feier

Große Ehre für Gary Lux: Der Vollblutmusiker erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Weggefährten wie Wolfgang Ambros und Herbert Prohaska applaudierten dem Tausendsassa. Im Interview mit krone.tv schwärmten die Gäste über Lux – und dieser selbst gibt den Fans Grund zur Freude, denn musikalisch ruhig wird es um ihn noch lange nicht: „Mir fällt ständig was ein“ schmunzelt der Sänger.