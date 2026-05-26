Ohne Förderung wackeln Tausende Lehrstellen

Lehrlinge kosten der Wirtschaft über 2,5 Milliarden Euro

Derzeit bekommt der Ausbildungsbetrieb je nach Lehrjahr ein bis drei Monatsbezüge der Jugendlichen rückwirkend ersetzt. Dennoch kostet sie die Lehre in Summe mehr als 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Zudem müssen die Firmen auch immer mehr allgemeine Fertigkeiten vermitteln wie Lesen, Schreiben, Rechnen und soziales Verhalten, damit die Jungen die Berufsschule schaffen. Die Belastung steigt somit, 15 Prozent der Ausbildner sagen daher, dass sie bei Kürzung der Förderung keine Lehrlinge mehr aufnehmen könnten. Weitere 37 Prozent würden die Plätze reduzieren. Das sei alarmierend, denn dann fehlen bald qualifizierte Mitarbeiter, warnen die Wirtschaftsvertreter.