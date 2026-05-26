Geheimplan: Rund 12.500 neue EU-Luxuspensionisten

Der brisante Punkt: Die Berechnung berücksichtigt genau jene 2500 zusätzlichen Stellen, die im nächsten EU-Finanzrahmen vorgesehen sind. Demnach sei über den Prognosezeitraum bis 2073 mit zusätzlichen Pensionsausgaben von mindestens 1,026 Milliarden Euro zu rechnen. Anders gesagt: Was heute als Personalaufstockung geplant wird, belastet die EU-Budgets noch über Jahrzehnte. Bekanntlich gelten für Brüsseler Beamte eigene, äußerst lukrative Altersvorsorgesysteme. Bis zu 70 Prozent des letzten Grundgehalts sind für die Rentner drin, ein Spitzenbeamter könne dadurch etwa auf 9000 Euro Pension pro Monat kommen. Ein Umstand, der für alle Mitgliedsstaaten schon bald und noch lange teuer werden könnte.