Wie Social Media Jugendliche zum Muskelwahn drängt

Fitness und Kraftsport wird auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube längst nicht mehr nur als gesunder Lebensstil inszeniert, sondern oft als permanentes Optimierungsprojekt. Gerade Jugendliche vergleichen sich mit Influencern, die extreme Körperbilder vorleben und ihre Trainings-, Ernährungs- und Supplement-Routinen öffentlich zur Schau stellen. Für viele entsteht dadurch die Erwartung, ein muskulöser, definierter Körper müsse rasch erreichbar sein – ganz gleich, ob die eigene Gesundheit darunter leidet.