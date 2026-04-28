Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzungen drohen

„Actionsport“: Wenn der Ehrgeiz zum Risiko wird

Bewegung & Körperkraft
28.04.2026 15:00
Eine zu schnelle Leistungssteigerung im Sport erhöht das Verletzungsrisiko.
Eine zu schnelle Leistungssteigerung im Sport erhöht das Verletzungsrisiko.(Bild: Krone Kreativ/stockadobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Moderne Sportarten wie Klettern, Mountainbiken, Trailrunning stehen für Dynamik, Freiheit und Action. Besonders junge Athleten sind dabei von großem Ehrgeiz und dem Wunsch nach schnellen Fortschritten getrieben. Doch steigt die Leistung in zu kurzer Zeit, erhöht sich das Risiko für Verletzungen.

0 Kommentare

Vor allem junge Menschen testen im Sport gerne ihre körperlichen Grenzen und wollen ihre Leistung kontinuierlich steigern. Doch oft wird Intensität, Technik und Trainingsumfang zu schnell erhöht. Falsch ausgeführte Bewegung, Ermüdung oder zu rasch gesteigerte Trainingsintensität haben dann oft schmerzhafte Folgen.

Den Körper nicht überfordern
Überlastungen, Zerrungen, mitunter auch Prellungen oder kleine Blessuren gehören zum Alltag vieler ambitionierter Athleten. Eine schnelle und effektive Regeneration ist für sie dann sehr wichtig, um rasch wieder voll ins Training einsteigen zu können. Doch der Körper benötigt nicht nur Zeit, um sich an neue Belastungen anzupassen, sondern auch bei der Heilung. Geduld, Disziplin und eine strukturierte Herangehensweise sind daher gefragt.

Ein sauber aufgebautes Training, gute Technik, realistische Zielsetzung und ausreichend Regenerationszeit können das Verletzungsrisiko reduzieren. Denn: Leistungssteigerung ist kein Sprint, sondern ein langfristiger Prozess.

Warnsignale unbedingt ernst nehmen
Ebenso entscheidend ist es, frühzeitig auf Warnsignale des Körpers zu reagieren. Anhaltende Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder ein Leistungsabfall sollten ernst genommen und nicht ignoriert werden. Wer rechtzeitig Pausen einlegt oder sein Training anpasst, kann häufig verhindern, dass aus kleinen Beschwerden langwierige Verletzungen entstehen.

Neben aktiver Regeneration wie lockerem Ausgleichstraining oder Mobilisationsübungen spielen auch Schlaf, Ernährung und mentale Erholung eine zentrale Rolle. Nur wenn der Körper ganzheitlich unterstützt wird, kann er Belastungen gut verarbeiten und sich nachhaltig erholen. Professionelle Begleitung, etwa durch Trainer oder Therapeuten, kann dabei zusätzlich Orientierung und Sicherheit geben.

Lesen Sie auch:
Die Muskulatur von Mann und Frau ist nicht ident.
Muskelaufbau
Warum Männer und Frauen anders trainieren sollten
15.04.2026
Zyklusstörungen
Junge Frauen: Keine Periode durch zu viel Sport
21.03.2026

Langfristig profitieren Athletinnen und Athleten von einem bewussten Umgang mit ihrem Körper. Wer lernt, Belastung und Erholung in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, schafft die Grundlage für kontinuierliche Leistungsentwicklung – und vor allem für langfristige Freude am Sport.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
28.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schluss mit Sodbrennen
Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf
Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.283 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
109.217 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.162 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1774 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1606 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Bewegung & Körperkraft
Verletzungen drohen
„Actionsport“: Wenn der Ehrgeiz zum Risiko wird
Für Muskeln und Gehirn
Boxen im Aufwind: Es ist mehr als nur „draufhauen“
3-Stufen-Plan zum Ziel
Das können wir von Spitzensportlern lernen
Krone Plus Logo
Handel mit Peptiden
Gefährlicher Trend hat „Wolverine“ zum Vorbild
Bei Frauen beliebt
Rennradfahren: So finde ich das passende Rad

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf