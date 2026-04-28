„Actionsport“: Wenn der Ehrgeiz zum Risiko wird

Den Körper nicht überfordern

Überlastungen, Zerrungen, mitunter auch Prellungen oder kleine Blessuren gehören zum Alltag vieler ambitionierter Athleten. Eine schnelle und effektive Regeneration ist für sie dann sehr wichtig, um rasch wieder voll ins Training einsteigen zu können. Doch der Körper benötigt nicht nur Zeit, um sich an neue Belastungen anzupassen, sondern auch bei der Heilung. Geduld, Disziplin und eine strukturierte Herangehensweise sind daher gefragt.