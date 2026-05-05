Große Änderungen bei Rad-Spektakel in Salzburg

Änderungen gibt es auch am Tag danach. Die Baustelle im Festspielbezirk, den der Rennrad-Tross noch im Vorjahr passierte und unter anderem durch die Hofstallgasse fuhr, erfordert eine Änderung des Kurses. Gegen den Uhrzeigersinn geht es auf der 800 Meter langen Strecke viele Runden rund um den Dom über den Domplatz, durch die Kapitel- und die Kaigasse und über den Mozartplatz wieder zurück. Auch der Freitag findet in zeitlich abgespeckter Form statt. So wurde etwa das Charity-Rennen gestrichen.