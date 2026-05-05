Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vieles ist neu!

Große Änderungen bei Rad-Spektakel in Salzburg

Sport
05.05.2026 15:00
Das Altstadtkriterium begeisterte in den vergangenen Jahren viele Zuschauer.
Das Altstadtkriterium begeisterte in den vergangenen Jahren viele Zuschauer.(Bild: Lukas Pilz)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Im September findet der Cyclodome in Salzburg bereits zum vierten Mal statt. Klar ist: Der Event wird in einigen Bereichen stark verändert. Das umfasst neben dem Zeitplan der Rennen auch den Streckenverlauf. 

0 Kommentare

Mit über 50 km/h durch die Salzburger Altstadt zu rasen – das macht nur das Altstadtkriterium möglich. Im Jahr 2023 feierte das Rennen nach vielen Jahren der Abstinenz unter dem Namen Cyclodome sein Comeback. Jahr für Jahr lockten die Verantwortlichen heimische Größen wie Felix Gall, Marco Haller und Gregor Mühlberger in die Mozartstadt.

Auch in diesem Jahr soll es den einen oder anderen Namen nach Salzburg verschlagen. „Die Planungen laufen. Wer kommt, ist aber immer von den Rennplänen der Fahrer abhängig“, sagte Organisator Christian Mohr, der deshalb noch keinen Namen verraten konnte. 

Zeitplan verschlankt
Während die Teilnehmer noch nicht feststehen, ist fix: 2026 wird es einige Änderungen geben. Zum einen ist der Zeitplan davon betroffen. Der Mountainbike-Eliminator, der ebenfalls zum Cyclodome zählt, findet diesmal am Tag vor dem Kriterium statt, genauer gesagt am 10. September von 18 bis 22 Uhr. „Der Bewerb hat sehr lange gedauert. Wir wollen den Zeitplan verschlanken“, erklärt Thomas Hödlmoser, Präsident des Landesradsportverbands und für Tag eins zuständig. Gefahren wird aufgrund der späten Startzeit unter Flutlicht. „Das sorgt für einen speziellen Flair“, sagt Hödlmoser. 

Die neue Strecke des Altstadtkriteriums.
Die neue Strecke des Altstadtkriteriums.(Bild: Sebastian Steinbichler)

Änderungen gibt es auch am Tag danach. Die Baustelle im Festspielbezirk, den der Rennrad-Tross noch im Vorjahr passierte und unter anderem durch die Hofstallgasse fuhr, erfordert eine Änderung des Kurses. Gegen den Uhrzeigersinn geht es auf der 800 Meter langen Strecke viele Runden rund um den Dom über den Domplatz, durch die Kapitel- und die Kaigasse und über den Mozartplatz wieder zurück. Auch der Freitag findet in zeitlich abgespeckter Form statt. So wurde etwa das Charity-Rennen gestrichen. 

„Das ist eine positive Geschichte“
Finanziell sehen sich die Verantwortlichen gerüstet. 207.000 Euro beträgt das Budget für beide Tage, die Stadt Salzburg steuert davon etwa 40.000 Euro bei. Die Richtung stimmt. „Die Sponsoren bleiben uns zu 85 Prozent erhalten. Das ist eine positive Geschichte“, sagt Cyclodome-Chef Christian Morgner. 15 Prozent des Budgets werden für die Fahrer bzw. deren Start- und Preisgelder verwendet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
05.05.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
217.538 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
148.779 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
120.989 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2026 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1059 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
746 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf