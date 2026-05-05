Unterweger vor WM-Test: „Kann ein Vorteil sein!“

Österreichs Eishockey-Team hat gute Erinnerungen an Klagenfurt. Der Test gegen Slowenien dient als allerletzter Feinschliff vor der Eishockey-WM in Zürich. Tickets noch verfügbar. Und: KAC-U20 spielt 2026/27 in Alps Hockey League. Die Rotjacken einigen sich mit Dänen.