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KAC-Däne bleibt doch

Unterweger vor WM-Test: „Kann ein Vorteil sein!“

Eishockey
05.05.2026 05:58
KAC-Ass Clemens Unterweger hat beim Test gegen Slowenien Heimspiel.
KAC-Ass Clemens Unterweger hat beim Test gegen Slowenien Heimspiel.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Österreichs Eishockey-Team hat gute Erinnerungen an Klagenfurt. Der Test gegen Slowenien dient als allerletzter Feinschliff vor der Eishockey-WM in Zürich. Tickets noch verfügbar. Und: KAC-U20 spielt 2026/27 in Alps Hockey League. Die Rotjacken einigen sich mit Dänen.

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Der ganz große Zuspruch fehlt! Länderspiele sind für Österreichs Eishockey-Verband eine wichtige Einnahmequelle. Für den finalen WM-Test gegen Slowenien am kommenden Samstag in Klagenfurt (16.20) verläuft der Kartenvorverkauf jedoch etwas schleppend.

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