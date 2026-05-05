Job fix, aber Skisprung-Chaos um Horngacher bleibt

Dabei sieht der ehemalige Coach auch potenzielle Konflikte zwischen Horngacher und Herren-Cheftrainer Maciej Maciusiak sieht: „Wenn etwas schiefgeht, wird Horngacher als Erster seinen Job verlieren. Und wenn er sich dem Trainer in irgendeiner Weise widersetzt, wird es zu Reibereien kommen, und wer weiß, wie das enden wird.“ Ruhe kehrt in der Causa also weiterhin nicht ein.