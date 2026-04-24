Das können wir von Spitzensportlern lernen

Was kann jeder tun, um seine Resilienz, das heißt seine psychische Widerstandskraft zu stärken, um Krisen und schwierige Lebenssituationen besser zu meistern und oft gestärkt daraus hervorzugehen?



Für mich hat Resilienz viel mit unserem gerichteten Fokus zu tun. Fokus ist eine unterschätzte Superkraft, denn nur wir können unseren Fokus steuern. Schauen wir immer nur auf unsere Schwächen, oder fokussieren wir unsere Stärken, um diese voll ausspielen zu können?