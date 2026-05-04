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Toter, viele Verletzte

Schock in Leipzig: Auto rast in Menschenmenge

Deutschland
04.05.2026 17:39
Mindestens einen Toten und mindestens acht Verletzte soll es geben, nachdem ein Auto in die ...
Mindestens einen Toten und mindestens acht Verletzte soll es geben, nachdem ein Auto in die Fußgängerzone gerast war.(Bild: dpa/Sebastian Willnow)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zahlreiche Verletzte und offenbar auch einen Toten hat es am Montag in der Leipziger Innenstadt gegeben. Ein Auto war mit überhöhter Geschwindigkeit – angeblich 70 bis 80 km/h schnell – in eine Menschenmenge gerast. Der Lenker konnte noch an Ort und Stelle verhaftet werden.

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„Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren“, bestätigte eine Polizeisprecherin der deutschen Stadt am Montagnachmittag der Nachrichtenagentur AFP. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte sie zunächst nicht nennen. Die Lage sei „unübersichtlich“. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie zwei Hubschrauber sind an dem Großeinsatz beteiligt.

Ein Notarzthubschrauber der DRF Flugrettung im Einsatz
Ein Notarzthubschrauber der DRF Flugrettung im Einsatz(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)

Laut Angaben von Focus.de, die sich auf Radio Leipzig beziehen, wurden 25 Menschen bei der Wahnsinnsfahrt in der Grimmaischen Straße verletzt, wie auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bestätigte. Einige Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt seien geschlossen, Mitarbeiter nach Hause geschickt worden.

Kliniken melden „Massenanfall von Verletzten“
Angeblich hätten Augenzeugen gesehen, dass sich eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe des Autos befunden habe, als das Gefährt aus noch nicht geklärter Ursache durch die Menschenmenge raste. Gestoppt habe die rund 500 Meter lange Fahrt schließlich ein Poller. In den umliegenden Krankenhäusern sei ein „Massenanfall von Verletzten“ gemeldet worden. Auf dem Augustusplatz, von wo aus der Lenker sein Fahrzeug in die Flaniermeile gelenkt hatte, wurde eine Betreuungsstelle des Kriseninterventionsteams eingerichtet.

Oberbürgermeister: „Lenker psychisch auffällig gewesen“
Laut dem Oberbürgermeister von Leipzig ist die Gefährdungslage nach der Festnahme des Lenkers vorbei. Dieser sei bei seiner Verhaftung „psychisch auffällig“ gewesen.

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