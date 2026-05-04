Schock in Leipzig: Auto rast in Menschenmenge

Kliniken melden „Massenanfall von Verletzten“

Angeblich hätten Augenzeugen gesehen, dass sich eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe des Autos befunden habe, als das Gefährt aus noch nicht geklärter Ursache durch die Menschenmenge raste. Gestoppt habe die rund 500 Meter lange Fahrt schließlich ein Poller. In den umliegenden Krankenhäusern sei ein „Massenanfall von Verletzten“ gemeldet worden. Auf dem Augustusplatz, von wo aus der Lenker sein Fahrzeug in die Flaniermeile gelenkt hatte, wurde eine Betreuungsstelle des Kriseninterventionsteams eingerichtet.