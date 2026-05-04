Toter, viele Verletzte
Schock in Leipzig: Auto rast in Menschenmenge
Zahlreiche Verletzte und offenbar auch einen Toten hat es am Montag in der Leipziger Innenstadt gegeben. Ein Auto war mit überhöhter Geschwindigkeit – angeblich 70 bis 80 km/h schnell – in eine Menschenmenge gerast. Der Lenker konnte noch an Ort und Stelle verhaftet werden.
„Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren“, bestätigte eine Polizeisprecherin der deutschen Stadt am Montagnachmittag der Nachrichtenagentur AFP. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte sie zunächst nicht nennen. Die Lage sei „unübersichtlich“. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie zwei Hubschrauber sind an dem Großeinsatz beteiligt.
Laut Angaben von Focus.de, die sich auf Radio Leipzig beziehen, wurden 25 Menschen bei der Wahnsinnsfahrt in der Grimmaischen Straße verletzt, wie auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bestätigte. Einige Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt seien geschlossen, Mitarbeiter nach Hause geschickt worden.
Kliniken melden „Massenanfall von Verletzten“
Angeblich hätten Augenzeugen gesehen, dass sich eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe des Autos befunden habe, als das Gefährt aus noch nicht geklärter Ursache durch die Menschenmenge raste. Gestoppt habe die rund 500 Meter lange Fahrt schließlich ein Poller. In den umliegenden Krankenhäusern sei ein „Massenanfall von Verletzten“ gemeldet worden. Auf dem Augustusplatz, von wo aus der Lenker sein Fahrzeug in die Flaniermeile gelenkt hatte, wurde eine Betreuungsstelle des Kriseninterventionsteams eingerichtet.
Oberbürgermeister: „Lenker psychisch auffällig gewesen“
Laut dem Oberbürgermeister von Leipzig ist die Gefährdungslage nach der Festnahme des Lenkers vorbei. Dieser sei bei seiner Verhaftung „psychisch auffällig“ gewesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.