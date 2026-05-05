Rene Rodrigezz: Linzer DJ sorgt für Überraschung

Geschenkt wird einem in der Branche nichts

„Mit ‘Shake 3x‘, gemeinsam mit DJ Antoine und MC Yankoo, kam damals mein erstes großes Ausrufezeichen. Viele dachten, das wäre der Song meiner Karriere. Und ja, dieser Track hat starke sieben Millionen Streams erreicht“, erinnert er sich an den Einstieg am DJ-Pult. Der Track entwickelte sich zum Clubhit, erreichte Chartplatzierungen in Österreich und Deutschland und gilt bis heute als einer seiner bekanntesten Songs. Viele sahen darin damals bereits den größten Erfolg seiner Karriere.