Rene Rodrigezz: Linzer DJ sorgt für Überraschung

Er ist ein harter Arbeiter am DJ-Pult und bringt die Clubs zum Beben: Rene Rodrigezz, der Linzer Chartstürmer, hat ein Überraschungspaket bekommen. Darin fand er eine Auszeichnung für 100 Millionen Streams: „Eine Zahl, die mich selbst sprachlos macht – ehrlich!“
„Ich hab‘ ein Paket bekommen, und darin war der größte Meilenstein meiner Karriere bisher“, sagt Rene Rodrigezz zur „Krone“.
Der DJ aus Linz, der als St. Florianer Sängerknabe begann, kennt heute das Party-Business wie kein anderer. Seit Jahren beschenkt er auch große internationale Festivals mit nächtelangen Vibes. Und nun hat er die Marke „100 Millionen Streams“ erreicht. „Eine Zahl, die mich selbst sprachlos macht, und ehrlich: Ich hätte das niemals erwartet!“
Geschenkt wird einem in der Branche nichts
„Mit ‘Shake 3x‘, gemeinsam mit DJ Antoine und MC Yankoo, kam damals mein erstes großes Ausrufezeichen. Viele dachten, das wäre der Song meiner Karriere. Und ja, dieser Track hat starke sieben Millionen Streams erreicht“, erinnert er sich an den Einstieg am DJ-Pult. Der Track entwickelte sich zum Clubhit, erreichte Chartplatzierungen in Österreich und Deutschland und gilt bis heute als einer seiner bekanntesten Songs. Viele sahen darin damals bereits den größten Erfolg seiner Karriere.
Heute zeigt sich jedoch: „Shake 3x“ machte rund sieben Millionen Streams aus – die restlichen 93 Millionen stehen für weit mehr: „Nämlich für 20 Jahre harte Arbeit, Leidenschaft, Rückschläge, Wachstum und vor allem dafür, niemals aufgehört zu haben, an meinen Traum zu glauben.“
Mit vier Studioalben, internationalen Kooperationen – unter anderem mit Künstlern wie Pitbull -, Chartplatzierungen, Goldstatus, einem Kino-Soundtrack für den Hollywood-Film „Poltergeist“ sowie seinem eigenen Label Big Smile Records zählt Rodrigezz seit Jahren zu den erfolgreichsten elektronischen Musikexporten aus Oberösterreich. Sein Label gründete er 2014, um auch anderen Produzenten eine Plattform zu bieten.
Trotz aller Erfolge bleibt für ihn eines im Mittelpunkt: seine Fans. Das bewies er auch im Vorjahr beim „Krone“-Fest, wo er für Dance Vibes, enorme Stimmung und Jubel beim Publikum sorgte.
Auch 2026 ist Rene Rodrigezz weiterhin auf Tour und auf großen Festivals wie dem Electric Love Festival und Austria Goes Zrce im In- und Ausland zu erleben – mit derselben Energie, mit der alles begann.
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